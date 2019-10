Fritten-Streit vor Welthandelsorganisation : EU-Kommission verklagt Kolumbien im Streit um Zölle auf Tiefkühl-Pommes

Brüssel/Bogota Es ist Streit zwischen der Europäischen Union und Kolumbien ausgebrochen. Der Grund: Pommes Frites und die Einfuhrbeschränkungen für die tiefgekühlten goldenen Stäbchen.

Sie habe die Anweisung gegeben, "so bald wie möglich" ein entsprechendes Verfahren einzuleiten, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Montag in Brüssel. Demnach hatte sie in mehreren intensiven Gesprächen die Regierung in Bogotá nicht davon abbringen können, von ihren Plänen abzulassen.