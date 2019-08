Verhandlungen : Die EU geht beim Brexit von einem No-Deal-Szenario aus

London Jetzt ist auch der Groschen in Brüssel gefallen. Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, geht die EU davon aus, dass ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Oktober droht.

„Ein No Deal“, wird ein hochrangiger Beamter nach einer Lagebesprechung von EU-Unterhändlern und Diplomaten zitiert, „scheint nun das zentrale Szenario der britischen Regierung zu sein“. Es gebe im Moment keine Basis für „sinnvolle Diskussionen“ und die Verhandlungen wären jetzt wieder auf dem Stand vor drei Jahren. Ein Sprecher der britischen Regierungszentrale reagierte am Dienstag: „Der Premierminister will EU-Führer treffen und einen neuen Deal verhandeln, der den anti-demokratischen Backstop abschafft.“ Der sogenannte Backstop soll eine harte Grenze in Nordirland verhindern und sieht vor, dass Großbritannien bis zur Einigung über eine anderweitige Regelung in der Zollunion verbleibt. Das wird von Johnson scharf abgelehnt und mittlerweile offiziell als „anti-demokratisch“ bezeichnet, weil es in der Lesart der Brexit-Hardliner den durch das Referendum ausgedrückten Volkswillen verletzt. „Wir hoffen“, sagte der Sprecher weiter, „dass die EU ihr jetzige Weigerung, das Austrittsabkommen zu ändern, überdenkt“.