London : Der Brexit vor dem höchsten britischen Gericht

London Der Supreme Court muss entscheiden, ob Premier Boris Johnson die Queen täuschte, um das Parlament zu suspendieren.

(witt) Jetzt muss das höchste Gericht des Königreichs entscheiden. Vor dem Supreme Court in London begann am Dienstag eine dreitägige Anhörung über den umstrittenen Schritt von Premierminister Boris Johnson, das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken. Johnson hatte Ende August die Queen Elizabeth II. gebeten, eine sogenannte Prorogation zu verfügen. Mit ihr konnte das Parlament letzte Woche suspendiert werden. Es soll erst am 14. Oktober, zwei Wochen vor dem Halloween-Brexit, mit der „Queen‘s Speech“, der Verlesung des legislativen Programms der Regierung, wieder eröffnet werden. Bis einschließlich Donnerstag werden in London brisante Fragen verhandelt werden. War die Kaltstellung des Parlaments rechtswidrig? Hat der Premierminister vielleicht sogar die Queen getäuscht?