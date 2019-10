EU-Kommission : Französische Kandidatin abgelehnt - Macron ist wütend auf von der Leyen

Brüssel Das Europaparlament hat Frankreichs Kandidatin für die EU-Kommission zurückgewiesen. Präsident Macron gibt dafür Ursula von der Leyen die Schuld.

Die Ablehnung des Europaparlaments provozierte eine heftige Attacke von Präsident Emmanuel Macron gegen die künftige Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Macron machte von der Leyen unmittelbar nach der entscheidenden Abstimmung gegen Sylvie Goulard für das Debakel verantwortlich. Er habe die deutsche CDU-Politikerin auf die laufenden Ermittlungen gegen Goulard in einer Scheinbeschäftigungsaffäre hingewiesen, sagte ein sichtlich aufgebrachter Macron am Donnerstagnachmittag in Lyon. Diese habe sich aber dennoch für Goulard als Kandidatin entschieden