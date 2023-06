Weltweite Mindeststandards Die verhängnisvolle EU-Lieferkette

Die Größenverhältnisse mit der an Einfluss verlierenden EU beziehen sich nicht nur auf die Bevölkerungsverteilung. Auch die Wertschöpfungs-Verteilung hat sich massiv verändert. 1970 hatte die EU noch mehr als ein Drittel der Weltwirtschaftskraft, aktuell bereits weniger als ein Viertel. Zudem nimmt die Zahl der autoritär regierten Staaten zu. So wächst schon in der Theorie die Wahrscheinlichkeit, dass problematisch produzierte Produkte eben andere Abnehmer finden, sich also an den Verhältnissen in der Welt nichts ändert. Und praktisch trägt die EU so dazu bei, dass ihre Betriebe gegen die Wettbewerber in der Welt immer häufiger den Kürzeren ziehen.