Minister-Treffen in Oslo Nato arbeitet an Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Erklärtes Ziel ist zudem, dass 32 Staats- und Regierungschefs der Nato in Vilnius am Tisch sitzen. Weil die Türkei und Ungarn den Ratifizierungsprozess bislang nur für die Aufnahme Finnlands, nicht aber für die Schwedens beendeten, nahm der schwedische Außenminister Tobias Billström in Oslo nur als Gast teil. Er betonte, dass sein Land alle in einem mit Ankara geschlossenen Memorandum enthaltenen Verpflichtungen erfüllt habe. Das bestätigte auch Stoltenberg mit dem Verweis, dass an diesem Donnerstag verschärfte schwedische Antiterror-Gesetze in Kraft getreten seien. Die USA hatten die Lieferung moderner Kampfjets an die Türkei indirekt mit einem Ja zu Schwedens Mitgliedschaft verbunden und in den letzten Tagen den Druck auf Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dessen Wiederwahl erhöht.