Naturgesetz-Verhandlungen gesprengt Showdown in Brüssel

Die finale Beschlussfassung in der Runde der Ausschüsse steht in der übernächsten Woche an. Danach ist das Plenum des Europa-Parlamentes in Straßburg an der Reihe. Schneider berichtet von vielen Abgeordneten, die das Gesetz zur Renaturierung ebenfalls aufhalten wollen. Daneben stehen auch Initiativen zur Pestizid- und Chemie-Gesetzgebung auf der Abschussliste. Bereits an diesem Donnerstag geht es darum, ob die Vorgaben für die Lieferketten nach dem Willen des EU-Parlamentes deutlich verschärft werden oder ob auch dieses Vorhaben vorerst beiseite gelegt wird. Auch auf der Seite des EU-Rates häuften sich zuletzt Stimmen, die eine „Pause“ in der EU-Gesetzgebung bei weiteren Auflagen für die Wirtschaft forderten. Angeführt wird diese Bewegung von keinem Geringeren als Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.