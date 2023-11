Trainingsplatz und Sponsoren Mitten in der Saison gibt es beim KFC Uerdingen große Veränderungen

Die Mannschaft von Trainer Markus John musste allerdings die Trainingszeit nach hinten verschieben, weil der Rasen noch von den Grotenburg Supporters ausgebessert werden muss, was aufgrund des vielen Regens der vergangenen Tagen nicht abschließend möglich war. So ging es um 20 Uhr auf den Kunstrasen, was aber im Hinblick auf die Begegnung am Sonntag in Schonnebeck, die ebenfalls auf Kunstrasen ausgetragen wird, alles andere als ein Nachteil sein muss.