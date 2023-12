Beiträge werden angepasst Das ändert sich bei den Müllgebühren in Kleve

USK-Chef Karsten Koppetsch ist stolz darauf, dass die Müllgebühren in Kleve seit Jahren konstant sind. Und das soll auch so bleiben. Während viele Kommunen steigende Kosten an Haushalte weitergeben, gelinge es den Umweltbetrieben, mittels Effizienzsteigerungen dafür zu sorgen, Durchschnitts-Haushalte zu entlasten. „Für den überwiegenden Teil der Haushalte verändert sich im Jahr 2024 nichts. Der normale Vier-Personen-Haushalt spart sogar einige Euro“, sagt Koppetsch.