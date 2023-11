Berufspool in der Gesamtschule Haan Bei der Ausbildungsmesse weht ein neuer Wind

Der Aufbau der 24 Unternehmen, die sich auf der Ausbildungsmesse der Gesamtschule präsentieren, steht dem auf anderen Messen in nichts nach: Damiler verteilt eifrig Werbegeschenke, das Jobcenter Wuppertal wartet mit Gummibärchen auf und am Stand des Dachdeckermeisters Marcus Vergin können Schülerinnen und Schüler selbst anpacken und Herzen aus Schiefertafeln klopfen – klar, dass das gut ankommt. Die Betriebe werben aber nicht nur mit leeren Versprechungen, an den Ständen können die jungen Menschen sich auch handfeste Fakten zum Gehalt und den Arbeitsbedingungen abholen. „Bei der Bundeswehr wird einem der Großteil der Wohnung finanziert, und wenn man nach den 13 Jahren Ausbildung weitermacht, kann man mit 55 in Rente gehen“, erzählt der Neuntklässler Max Müller. Er und sein Freund Simon Mjartan interessieren sich vor allem für Technik und IT, an der Gesamtschule machen sie ihr Abitur.