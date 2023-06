Gipfel-Treffen in Moldau 50 Staaten vereint gegen Putin

Kriegszeiten sind Zeiten, in denen Symbolik viel zählt. Manchmal sogar entscheidend sein kann. Und so ist sowohl der Ort als auch die Zusammensetzung des zweiten Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) eine Ansage: 47 Staats- und Regierungschefs treffen sich in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau, nur rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischen Länder reisen an. Zwei Staaten sind allerdings nicht dabei: Russland und Belarus. An die beiden soll das Signal gehen: Seht her, wir stehen zusammen – und ihr seid isoliert.