Öffentlicher Nahverkehr in Moers Was sich bei der Niag durch den Fahrplanwechsel verändert hat

Am 10. Dezember hat sich nicht nur bei der Deutschen Bahn der Fahrplan geändert, sondern auch bei der Niag. So fährt die Linie 32 von Moers über Kamp-Lintfort, Issum und Geldern zu anderen Uhrzeiten ab: Die Fahrt um 12.57 Uhr ab „Realschule an der Fleuth“ in Geldern startet neu um 13 Uhr und erreicht den Gelderner Bahnhof um 13.06 Uhr. Wer wissen möchte, wann sein Bus abfährt, kann im Internet unter https://efa.vrr.de/niadreiplus/departureMonitor?branding=niag&lng=de den Abfahrtsmonitor nutzen.