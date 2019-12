Berateraffäre : Von der Leyens Handy gelöscht

Berlin Die Opposition protestiert in der Berateraffäre des Verteidigungsministeriums gegen eine Vernichtung von Beweismitteln.

Das Gremium versucht sich seit Monaten einen Überblick über die Unmenge an lukrativen Beraterverträgen zu machen, die in von der Leyens Amtszeit beauftragt wurden. Dabei steht auch der Vorwurf von Vetternwirtschaft im Raum. Das Ministerium selbst hat eine unkorrekte Auftragsvergabe bei einem Teil der Beratungsleistungen eingeräumt. Einzelne Zeugen aus von der Leyens Umfeld konnten sich an wesentliche Umstände nicht mehr erinnern.