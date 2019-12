Absolute Mehrheit : Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident in Sachsen

Dresden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist am Freitag in seinem Amt bestätigt worden. Sachsen wird künftig von einer Koalition aus CDU, Grünen und SPD regiert.

Gewählt wurde ohne Aussprache in geheimer Abstimmung. Dem sächsischen Parlament gehören aktuell 119 Mitglieder an. Die Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD kommt auf 67 Abgeordnete. Ein solches Dreierbündnis gibt es erstmals in Sachsen. Am Morgen hatten die Partner den Koalitionsvertrag unterzeichnet.