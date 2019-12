Neue Studie : Mehr Männer als Frauen arbeiten im Homeoffice

Düsseldorf Von Zeit zu Zeit am heimischen Schreibtisch zu arbeiten, wird immer beliebter. Doch einer Studie zufolge fürchten insbesondere Frauen, dadurch aufs berufliche Abstellgleis zu geraten. Ein Recht auf Homeoffice könnte ihnen den Rücken stärken. Das sehen nicht alle Parteien so.

In Deutschland arbeiten prozentual mehr Männer als Frauen im Homeoffice, also zeitweise von zu Hause aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), das sich auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) stützt. Danach arbeiten 24 Prozent der Männer zeitweise am heimischen Schreibtisch, aber nur 16 Prozent der Frauen. Eine Ursache ist, dass Frauen signifikant häufiger als Männer Stigmatisierungen im Zusammenhang mit der Arbeit im Homeoffice ausgesetzt sind.