Bei Verzicht von Alexander Gauland : Vize-Fraktionschef Chrupalla erwägt Kandidatur für AfD-Parteivorsitz

Berlin Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, steht für den Fall eines Verzichts von Alexander Gauland bereit, sich um den Vorsitz der Partei zu bewerben.

Sein Interesse begründete der sächsische Bundestagsabgeordnete demnach mit seiner Herkunft aus Ostdeutschland. Angesichts der Wahlergebnisse in den ostdeutschen Ländern „sollten im Bundesvorstand mehr Mitglieder vertreten sein, die im Osten sozialisiert sind“, sagte er. Solche Politiker würden die Gefühlslage der Ostdeutschen am besten kennen. „Und es ist an der Zeit, dass diese in der gesamtdeutschen Politik berücksichtigt wird.“