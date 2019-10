Kampf gegen Rechtsextremismus : Das fordern die Parteien nach dem Anschlag in Halle

Berlin Ein mutmaßlicher Rechtsterrorist tötet in Halle zwei Menschen. Darauf reagiert nun die Politik. Die Parteien entwickeln Aktionspläne zum verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Darin geht es auch um Hybridwaffen und den „Schwarmterrorismus“.

Der CDU-Vorstand beschloss am Montag eine 23 Forderungen umfassende „Handlungsoffensive gegen rechtsextremistischen Terror“. Danach soll es Investitionen in die Sicherung von Gebäuden, die dem jüdischen Leben dienen, geben. Zudem sollen Betreiber von Plattformen verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Fälle von sich aus zu melden. Die CDU denkt daran, besonders schwere Fälle von Verleumdung, Beleidigung oder Bedrohung im Netz als Verbrechen einzustufen, so dass die Strafverfolgung auch ohne Anzeige erfolgt. Weil Online-Spiele „virtuelle Räume für Hass und Hetze“ böten und die Gewaltbereitschaft förderten, sollen Spieleplattformen in die Verantwortung im Kampf gegen Hass und Hetze einbezogen werden. Wichtig für die CDU ist auch die Vorratsdatenspeicherung, längere Speicherfristen für die Daten rechtsextremistischer Täter und eine bessere Auswertung großer Datenmengen. Sie setzt zudem auf Verbote verfassungsfeindlicher Organisationen.