Innenausschuss in Sachsen-Anhalt : Polizei verlor Halle-Täter bei Flucht eine Stunde aus den Augen

Innenausschuss in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch erschoss Stephan B. in Halle zwei Menschen.

Halle/Magdeburg Die Aufklärung des Terror-Anschlags von Halle beschäftigt auch den Innenausschuss des Landtags in Sachsen-Anhalt. Bei der Verfolgungsjagd am Mittwoch soll die Polizei den Täter für rund eine Stunde aus den Augen verloren haben.

Das berichteten am Montag mehrere Landtagsabgeordnete aus einer Sondersitzung des Innenausschusses am Montag in Magdeburg. Schließlich sei es zwei Revierpolizisten aus Zeitz gelungen, den Täter festzunehmen, sagte SPD-Innenexperte Rüdiger Erben. Anders als bisher angenommen seien es nicht Spezialkräfte gewesen, die den Täter stellten.