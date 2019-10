Fraktionssitzung ohne Merkel : Kurioses aus dem Kanzleramt: Merkel setzt private Priorität

Foto: dpa/Tobias Hase Joachim Sauer (2. v.r.) bei der vierten Vereidigung seiner Frau zur Bundeskanzlerin im Jahr 2018.

Berlin Die Absage einer lange geplanten Rede zum Mauerfall vor 30 Jahren wirft Fragen auf. Gibt die 65-Jährige wirklich nur einem Wissenschafts-Symposium für ihren Mann den Vorrang?

Von Kristina Dunz Stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion Berlin

Hat sich die Kanzlerin mit der Bundestagsunionsfraktion zerstritten? Braucht sie mehr Zeit für internationale Gespräche über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien? Oder wollte Angela Merkel schlicht einen Ehekrach mit ihrem Mann Joachim Sauer verhindern? Die überraschende Absage ihrer Teilnahme an der Sondersitzung der Unionsfraktion zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR am Montagabend in Leipzig sorgt für Spekulationen.

In der vor geraumer Zeit verschickten Einladung stand die langjährige CDU-Chefin für 17.15 Uhr im Programm mit der Rede: „Die Mutigen. Der lange Weg zum Aufbruch im Osten“. Wer könnte darüber besser sprechen als die Kanzlerin höchst persönlich, die in der DDR aufgewachsen ist? In der vorigen Woche sagte sie den Termin aber ab und zeichnete am Donnerstag ein Gespräch mit Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) auf. In dem Video geht es darum, wie Merkel die Wende wahrgenommen hat – die damaligen Montagsdemonstrationen in Leipzig gelten als wichtige Wegbereiter für die friedliche Revolution in der DDR.

Merkel könne „bedauerlicherweise nicht an der außerordentlichen Fraktionssitzung“ teilnehmen, teilte die Fraktion danach mit. Der Grund für die Absage: Ein wissenschaftliches Symposium zu Ehren des 70. Geburtstags ihres Ehemannes Joachim Sauer, wie eine Regierungssprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Joachim Sauer ist ein renommierter Quantenchemiker. In seinem von der Nationalen Akademie der Wissenschaftler Leopoldina veröffentlichten Lebenslauf werden als seine Forschungsschwerpunkte aufgeführt: Quantenchemie großer chemischer Systeme, Festphasenkatalysatoren, Zeolithe, Übergangsmetalloxide, Heterogene Katalyse, Struktur und Reaktivität von Oxidclustern.

Dass Merkel Rücksicht auf private Interessen nimmt, ist neu. Und umgekehrt zeigte sich ihr Mann in 14 Jahren Kanzlerschaft nur selten mit ihr in der Öffentlichkeit. Auch seine Begleitungen auf Auslandsreisen waren rar. Am häufigsten sah man sie zusammen wohl noch bei Opern-Besuchen. Zu den ersten drei Vereidigungen seiner Frau als Kanzlerin war Sauer nicht in den Bundestag gekommen. Während der vierten Vereidigung im vorigen Jahr saß er auf der Tribüne und arbeitete am Laptop.

In der Fraktion heißt es, es gebe keinen Ärger mit Merkel. Dass die Kanzlerin am Montag wegen der Krise mit der Türkei alle erdenklich möglichen Gespräche führte, machte Regierungssprecher Steffen Seibert deutlich. Dass Merkel die außerordentliche Fraktionssitzung aber für ein Wissenschafts-Symposium sausen lässt, mögen sich manche auch nicht richtig mit der eigenen wissenschaftlichen Leidenschaft der promovierten Physikerin erklären. Und das Symposium dürfte auch nicht plötzlich im Terminkalender aufgetaucht sein. Joachim Sauer ist schon eine Weile 70. Geburtstag hatte er am 19. April.

