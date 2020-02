Regierungskrise in Thüringen : NRW-Ministerpräsident Laschet nennt AfD-Mann Höcke einen „Nazi“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat vor dem Hintergrund der Regierungskrise in Thüringen vor einer Führungsdebatte in seiner Partei gewarnt. In einem ntv-Interview am Freitagmorgen sagte er, die Lage in Thüringen sei so ernst, dass man keinen innerparteilichen Machtkampf daraus machen dürfe. „Man muss jetzt erst mal das Problem lösen."



Außerdem ist Laschet der Meinung, die Regierungskrise könne auch ohne Neuwahlen gelöst werden. „Eine Neuwahl garantiert doch nicht, dass nicht die AfD noch stärker wird.“ Außerdem brauche es für Neuwahlen erst einmal die erforderliche Mehrheit im Landesparlament.