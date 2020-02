Thüringen-Debatte : Neuwahlen - die zweifelhafte Faszination

Der Thüringer Landtag bei der Ministerpräsidentenwahl. Foto: dpa/Michael Reichel

Berlin Es gibt simple Mechanismen in der Politik, wenn sie mal nicht weiter weiß. Sie bildet einen Arbeitskreis. Wenn es schlimmer kommt, sollen „Neuwahlen die sauberste Lösung“ sein. Das ist scheinbar bequem, aber immer seltener ein echter Ausweg.

Bei den Bundestagswahlen 2017 hatten die Wähler den Parteien nur zwei realistische Möglichkeiten gelassen: Doch wieder eine große Koalition oder ein neues Experiment in Form einer Jamaika-Koalition. Als der Versuch einer neuen Bündnisformation an der FDP scheiterte, kam sofort der Ruf nach schnellen Neuwahlen. Aber nicht nur die Verfassung und der Bundespräsident standen denen im Weg. Auch die Sonntagsfrage. Wären bald darauf Wahlen gewesen, wäre Rot-Grün weiterhin nicht möglich gewesen, wäre Schwarz-Gelb weiterhin nicht möglich gewesen, hätte es auch für Rot-Rot-Grün weiterhin nicht gereicht. Die Wähler hätten laut Demoskopie-Institut Allensbach nur zwei Optionen gelassen: Jamaika oder Groko.

Nur eines hätte sich vermutlich verändert: Die Wahlbeteiligung. Als die Hamburger 2011 zum fünften Mal in der Nachkriegsgeschichte zu vorgezogenen Neuwahlen gebeten wurden, hatten sie die Lust daran verloren. Nur noch 57 Prozent gingen zur Wahl. Der Frust wächst, wenn Parteien es nicht selbst richten können, sondern immer wieder Rat beim Wähler suchen. Allerdings bestätigten sich bei dieser Bürgerschaftswahl noch einmal die gewöhnlichen Hoffnungen der Parteistrategen auf bessere Vorgaben. Das schwarz-grüne Bündnis war in der Hansestadt zerbrochen. Die Grünen spekulierten auf ein Weiterregieren an der Seite der SPD. Doch die Wähler kehrten zu historischen Hamburger Verhältnissen zurück und bescherten der Sozialdemokratie die absolute Mehrheit.

Auch auf Bundesebene hatten die Verantwortlichen wiederholt die Erfahrung gemacht, dass sich Neuwahlen lohnen. 1972 konnte die SPD die Pattsituation im Parlament auflösen und in einem fulminanten Wahlsieg erstmals als stärkste Partei aus den vorgezogenen Neuwahlen hervorgehen. 1983 bestätigten die Wähler den kurz zuvor vollzogenen Machtwechsel von einem SPD-Kanzler mit FDP-Unterstützung (Helmut Schmidt) zu einem CDU-Kanzler mit FDP-Unterstützung (Helmut Kohl). Doch als 1995 SPD-Kanzler Gerhard Schröder an diese Tradition anknüpfen und nach dem SPD-Machtverlust in NRW im Bund die wachsende Opposition in den eigenen Reihen mit vorgezogenen Neuwahlen klein und seine eigene Mehrheit groß machen wollte, ging das rot-grüne Regierungsschiff unter. Nur wegen einer Aufholjagd auf den letzten Metern gelang es der SPD, den Unionsvorsprung zu verkleinern und sich in die große Koalition als Juniorpartner zu retten.

Weitere vorgezogene Landtagswahlen in Berlin, Niedersachsen und Hessen zeigten ebenfalls, dass am Ende durchaus andere Mehrheiten stehen können, als es sich die Initiatoren erhofft hatten. Bei einer Vielzahl von Parteien ohne klare Großparteien wächst indes die Gefahr, dass die festgefahrene Situation vor den Neuwahlen nur in eine ähnlich festgefahrene Situation nach den Neuwahlen mündet. Auch in Thüringen ist längst noch nicht ausgemacht, dass es nach vorgezogenen Neuwahlen automatisch klare Verhältnisse gibt. Wenn die Linke und die AfD von einem solchen Manöver profitieren, könnte zwar Rot-Rot-Grün haarscharf wieder eine eigene Mehrheit im Landtag bekommen. Es muss aber nicht so kommen. Die Unzufriedenheit kann sich auch in noch deutlicheren Stimmenzuwächsen für die AfD niederschlagen. Die Probleme für die Mehrheitsbildung in Thüringen wären dann nicht kleiner, sondern größer geworden.