Post von verwirrten Gratulanten : SPD-Politiker mit Thüringens Ministerpräsident verwechselt – „Kämmerling, nicht Kemmerich!“

Düsseldorf Stefan Kämmerling ist nicht der neue Ministerpräsident von Thüringen. Trotzdem bekommt er Mails von AfD-Unterstützern, die ihm zum Wahlsieg gratulieren. „Wir ähneln uns weder äußerlich noch politisch“, sagt der NRW-Politiker über Thomas Kemmerich.

Die Reaktion von Stefan Kämmerling auf die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen war deutlich. „Nazis raus! Immer. Überall. Schäm dich, FDP“, schrieb er am Mittwoch bei Twitter, nachdem FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Hilfe von Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. Kurios: Während Kemmerich schnell öffentlich in der Kritik stand, gingen bei Kämmerling die ersten Gratulationen ein. „Ich habe rund 20 Mails und ein paar Glückwünsche via Twitter und Facebook bekommen“, sagte Kämmerling im Gespräch mit unserer Redaktion. Glücklich ist er darüber nicht.