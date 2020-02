Robert Weindl, FDP-Vorsitzender in Solingen: „Die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten ist unsäglich gewesen. Neuwahlen sind die einzig richtige Entscheidung. Die Vorgänge in Thüringen schaden der gesamten FDP. So nimmt das Vertrauen auch vor Ort Schaden. Ich finde es konsequent, dass Christian Lindner am Freitag im Parteivorstand die Vertrauensfrage stellen will.“

Carsten Becker, Solinger Oberbürgermeister-Kandidat der CDU: „Der AfD ist es gelungen, die FDP und CDU in Thüringen in schwere Erklärungsnot zu bringen. Durch die Wahl des einzigen Kandidaten, der nicht zum politischen Rand gehörte, ist der Eindruck einer Zusammenarbeit mit der AfD entstanden. Dieser Eindruck ist fatal und widerspricht der Beschlusslage der CDU Deutschlands, dass es mit der AfD auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben darf. Die Wahl ist keine Grundlage für eine stabile Regierung in Thüringen, deshalb kann der einzig richtige Weg für Thüringen nur eine Neuwahl sein."