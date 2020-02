Nach der Wahl in Thüringen : SPD droht CDU mit Ende der großen Koalition

Berlin Der Koalitionsausschuss tritt am Samstag wegen des Wahldebakels von Erfurt zusammen. In der CDU gibt es eine Machtprobe, die SPD fordert Klarheit – auch für den Fortbestand der großen Koalition im Bund.

Eigentlich wollten sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD erst wieder im März treffen. Nach dem politischen Beben, das von Thüringen bis in die Parteizentralen in Berlin wirkte, ist aber alles anders. Am Samstag um 13 Uhr kommen die Parteichefs von Union und SPD, die Kanzlerin, der Vizekanzler sowie die Fraktionschefs zu einer Krisensitzung in Berlin zusammen. Denn das Vertrauen der SPD in die CDU-Führung sei massiv geschädigt, hieß es am Donnerstag aus SPD-Kreisen.