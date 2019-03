Streit um AOK: Gesundheitsminister der Länder wehren sich gegen Spahn-Pläne

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, die regional organisierten Krankenkassen des AOK-Verbandes bundesweit zu öffnen. Vorteil für die Versicherten: Sie könnten sich preiswertere Kassen suchen. Die Gesundheitsminister der Länder laufen dagegen Sturm.

Die Gesundheitsminister der Länder wehren sich gegen Pläne der Bundesregierung, die bislang regional organisierten Krankenkassen des AOK-Verbandes bundesweit für Versicherte zu öffnen. „Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung eines derartigen Vorhabens letztendlich zu erheblichen Verwerfungen innerhalb des AOK-Systems und im Ergebnis zu einer Schwächung des Kassenwettbewerbs führen würde“, heißt es in einem Brief der Landesminister an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der unserer Redaktion vorliegt. Unterschrieben haben ihn die Ressortchefs aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.