CO2-Steit: Diese Ziele hat das neue Klimakabinett

Berlin Die Bundesregierung hat einen Kabinettsausschuss eingerichtet, um zu klären, welche Wirtschaftszweige wie viel Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. Die Freitagsdemonstrationen der Schüler zeigen erste Wirkungen.

Beim Klimaschutz kommt die Bundesregierung nicht voran. Sie steckt fest im Streit darüber, welche Wirtschaftssektoren wie und wie stark für Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen sorgen müssen. Um den Streit zu schlichten, hat sie nun am Mittwoch ein neues Klimakabinett eingerichtet. Der Kabinettsausschuss unter Leitung von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) soll bis Jahresende zu Lösungen kommen, die das gesamte Kabinett bisher nicht erzielen konnte. In dem Gremium sitzen neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auch Bauminister Horst Seehofer (CSU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sowie Regierungssprecher Steffen Seibert.

Welche Klimaschutzziele verfolgt die Regierung?

Im Pariser Klimaabkommen von 2016 hatte die Staatengemeinschaft beschlossen, die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu begrenzen. Um den deutschen Anteil zu erfüllen, hat die Regierung sich selbst ehrgeizige Klimaziele vorgegeben: Bis 2020 sollte der CO 2 -Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990, bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden. Das Klimaziel 2020 hat die Regierung schon aufgegeben, weil es nicht mehr erreichbar ist. Realistisch ist nur noch eine CO 2- Reduktion zwischen 32 und maximal 35 Prozent. Das Klimakabinett soll jetzt sicherstellen, dass wenigstens das Ziel 2030 erfüllt wird.

Warum wird die Regierung jetzt aktiver in der Klimapolitik?

Das hat sicher auch mit den weltweiten Freitagsdemonstrationen der Schülerinnen und Schüler zu tun, an denen sich immer mehr Jugendliche und nun auch Eltern- und Umweltverbände beteiligen. Sie werfen der Regierung ebenso wie die Grünen Untätigkeit beim Klimaschutz vor. „Es gibt kein Diskussions-, sondern ein Umsetzungsdefizit beim Klimaschutz“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. „Die große Koalition hat viel Zeit tatenlos verstreichen zu lassen. Statt also weitere Gremien einzurichten, muss die Bundesregierung endlich verbindliche Maßnahmen beschließen, um ihre eigenen Klimaziele einzuhalten“, sagte er.

Was will Umweltministerin Schulze?

Sie hatte unlängst den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes vorgelegt, in dem für alle Wirtschaftszweige eng gesteckte Einsparvorgaben beim CO 2 vorgesehen sind. Daraufhin hagelte es Kritik aus der Union. Verkehrsminister Scheuer etwa warf der Ministerin „Öko-Planwirtschaft“ vor. Scheuer fürchtet, die Einsparvorgaben könnten die Preise für Treibstoffe erhöhen und die Probleme der Autoindustrie verschärfen.

Was sieht der Entwurf für das Klimagesetz im Detail vor?

Die zahlenmäßig größte Rolle bei der CO 2 -Reduktion spielt der Energiesektor. Hier hat sich die Kohlekommission auf einen Ausstiegsfahrplan verständigt. Schulzes Entwurf sieht vor, den Ausstoß des Energiesektors von 257 Millionen Tonnen CO 2 im Jahr 2022 auf 175 Millionen Tonnen 2030 zu reduzieren. Industrie und Gebäudebereich sollen jeweils gut 40 Millionen Tonnen einsparen, die Landwirtschaft zehn Millionen Tonnen. Sorgenkind ist der Verkehrssektor: Er hat bislang noch keinen eigenen Beitrag zum Klimaschutz geleistet – vor allem weil sich Autos mit stärkeren Kfz-Motoren immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Was soll im Verkehrssektor geschehen?