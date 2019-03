Zum 1. Juli: Renten steigen um mehr als drei Prozent

Berlin Ab 1. Juli bekommen Rentner mehr Geld. Der aktuelle Rentenwert wird angehoben – im Osten noch deutlicher als im Westen. Auf demselben Niveau sind die Ost- und West-Renten damit aber weiterhin nicht.

Die Renten steigen zum 1. Juli in Westdeutschland um 3,18 Prozent, in den neuen Ländern um 3,91 Prozent. Wie die Bundesregierung am Mittwoch in Berlin weiter mitteilte, steigt damit der aktuelle Rentenwert (Ost) auf 96,5 Prozent des Rentenwerts West (bisher: 95,8 Prozent). Das Rentenniveau steige leicht auf 48,16 Prozent an.