Bundestag beschließt Reform : Beiträge für gesetzliche Krankenversicherung werden teurer

Berlin Die Bundesregierung will das für 2023 erwartete Defizit der gesetzlichen Krankenkassen ausgleichen. Die Bürger müssen nun aber mit steigenden Beiträgen rechnen.

Die Bundesbürger müssen sich auf höhere Beiträge zur Krankenversicherung einstellen. Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungskoalition das Finanzstabilisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Damit soll das 2023 erwartete Kassendefizit in Höhe von 17 Milliarden Euro ausgeglichen werden.

Kern des Gesetzes sind Finanzreformen in verschiedenen Bereichen der gesetzlichen Krankenversicherung: Die Versicherten müssen sich 2023 auf einen vermutlich um 0,3 Prozentpunkte höheren Zusatzbeitrag einstellen. Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds soll um zwei auf 16,5 Milliarden Euro erhöht werden. Ferner will der Bund der GKV ein unverzinsliches Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro gewähren.