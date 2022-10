Emmerich kämpft gegen die Pleite : Sparen ist 2023 Pflicht - so trifft es die Menschen

Sparen ist 2023 Pflicht - so trifft es die Menschen

Wer ein Haus besitzt, muss in Emmerich im Jahr 2023 mehr Geld bezahlen. Foto: dpa/Jens Büttner

Emmerich Emmerich muss die Pleite 2025 verhindern. Kämmerin Ulrike Büker hat schon mal in die Trickkiste gegriffen. Doch höhere Steuern und die Rücknahme von Geldgeschenken sind wohl unausweichlich.

Die Stadt Emmerich muss bis zum Jahr 2025 fünf Millionen Euro einsparen, um eine Haushaltsicherung zu verhindern. Der Volksmund nennt das „Pleite“, und es bedeutet, dass der Landrat in Kleve den Emmerichern vorschreibt, wofür sie ihr Geld ausgeben dürfen.

Das ist eine erste Maßnahme, weitere werden folgen müssen. Das wird durch die Zahlen klar, die Kämmerin Ulrike Büker der Politik am Dienstag vorstellte. Die Planungen für das Jahr 2023 hat sie so gestaltet, dass das Minus in der Stadtkasse beinahe halbiert ist: Es bleibt - Stand jetzt - ein Minus von knapp fünf Millionen Euro. Das Geld muss die Stadt später über Kredite reinholen. Zum Vergleich: Das Haushaltsvolumen liegt bei 94,6 Millionen Euro.