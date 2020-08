SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz : „Der Wahlkampf beginnt nicht heute“

Berlin Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz strebt nach der Wahl im kommenden Jahr die Führung der nächsten Bundesregierung an. Dafür stand die SPD-Spitze gemeinsam bei der Pressekonferenz und betonte Geschlossenheit im Wahlkampf.

Es sei „unser ganz ehrgeiziges Ziel, die nächste Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und die nächste Regierung zu führen“, sagte Scholz am Montag in Berlin. „Ich freue mich über die Nominierung und will gewinnen.“