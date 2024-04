„Klare Führungsstruktur anzumahnen“ Söder fordert Machtwort von Scholz zu Baerbocks Außenpolitik

„Die jüngsten Beschlüsse der FDP sind nichts anderes, ich sagte das schon, wie eine Scheidungsurkunde“, so Söder. Wer Beschlüsse fasse, die das komplette Gegenteil von dem seien, was die Ampel beschlossen habe, der wolle nur noch raus aus der eigenen Regierung. „Wenn die FDP so denkt, wie sie das schreibt und wenn sie es ernst meint und glaubwürdig sein will, dann muss sie es beenden, so schnell wie möglich, und dann müssen neue Wahlen organisiert werden.“ Alles andere sei eine eineinhalbjährige Zeitverzögerung, um etwa an Ämtern, Dienstwagen und entsprechenden Gehältern zu bleiben. Dies sei „unwürdig, unwürdig der FDP, unwürdig Deutschlands.“