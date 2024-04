Nach Angriff auf Israel Scholz hält Terrorlistung von Irans Revolutionsgarden für möglich

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verwies am Mittwochabend in den „Tagesthemen“ auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom vergangenen Dezember wegen eines versuchten Anschlags auf eine Synagoge in Bochum. Damals war ein Deutsch-Iraner wegen Verabredens einer schweren Brandstiftung und versuchter Brandstiftung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Baerbock sagte, man habe in Brüssel noch einmal deutlich gemacht, dass man sich eine Prüfung wünsche, ob die Revolutionsgarden auch unter dem Terrorismus-Sanktionsregime gelistet werden könnten.