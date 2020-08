Lethargie im Regierungsviertel : Der Corona-Politik ist die Dynamik abhanden gekommen

Die Brücke am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel spiegelt sich am frühen Morgen im Wasser der Spree (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

In den vergangenen Jahren ging es im Juli und August im Regierungsviertel so turbulent zu, dass man schon glaubte, das sogenannte Sommerloch gehöre der Vergangenheit an. So wie der Politikbetrieb auch keine Tages- und Nachtzeiten, keine Wochen- und Sonntage mehr kennte, schien auch das jahreszeitliche Phänomen der sommerlichen Nachrichtenarmut der Vergangenheit anzugehören.

In Corona-Zeiten ist es wieder da. Während zwischen März und Mai zweimal wöchentlich Corona-Kabinette neben der normalen Regierungszusammenkunft tagten und die Ministerpräsidenten sich mit der Kanzlerin alle naselang in Telefonkonferenzen zusammenschalteten, passiert nun kaum noch etwas auf Regierungsebene. Corona macht der Gesundheitsminister. Über dem Rest des Berliner Regierungsviertels liegt eine merkwürdige Lethargie - als drohe gar keine zweite Welle. Was im April vielleicht zu viel getagt wurde, das kommt nun zu kurz. Die Länder wursteln zum Schulstart alle alleine vor sich hin, und die Behörden sitzen vor der zweiten Infektionswelle wie das Kaninchen vor der Schlange. Erstarrt.