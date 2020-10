Lagebericht zum Rechtsextremismus : Seehofer sieht kein strukturelles Problem in Sicherheitsbehörden

Seehofer sieht kein strukturelles Problem in Sicherheitsbehörden

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den ersten Lagebericht zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen vorgelegt und stellte klar, dass er „kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden“ sehe. Man habe es mit geringen Fallzahl zu tun.

In den vergangenen Wochen war Seehofer wiederholt dafür kritisiert worden, dass er eine Untersuchung zu Rassismus in der Polizei ablehnt. Mehrere Bundesländer wollen dies nun in Eigenregie vorantreiben.