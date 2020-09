Gemeinsame Asylpolitik : Seehofer will Einigkeit in der EU bis Ende des Jahres

Seehofer will Einigkeit in der EU bis Ende des Jahres

Horst Seehofer am Mittwoch in seinem Ministerium bei der Pressekonferenz zur EU-Asylpolitik. Foto: dpa/John Macdougall

Berlin Der Innenminister lobt die Asyl-Vorschläge der EU-Kommission und geht auf Konfrontation zum österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Brüsseler Vorschlag für eine gemeinsame europäische Migrations- und Asylpolitik begrüßt und sie als „Chance für einen Neuanfang“ bezeichnet. Zugleich rief er seine europäischen Amtskollegen dazu auf, „jetzt nicht reflexhaft in Deckung zu gehen“. Die deutsche Ratspräsidentschaft werde auf der „guten Grundlage“ der EU-Vorschläge in bilaterale Verhandlungen mit den 26 anderen EU-Ländern eintreten und hoffe, bei einem virtuellen Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober bereits intensiv über eine mögliche Verständigung auf Asyl-Grundzüge Europas diskutieren zu können.