Sawsan Chebli: Shitstorm gegen SPD-Politikerin wegen Rolex am Handgelenk

Shitstorm gegen Sawsan Chebli wegen Rolex am Handgelenk

Kritik an Berliner SPD-Politikerin

Berlin Der Vorwurf lautete unter anderem Verschwendung von Steuergeldern. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist wegen einer Luxusuhr in einen Shitstorm geraten.

Mit Hinweis auf ein vier Jahre altes Foto, auf dem sie eine Rolex trägt, wird ihr in den sozialen Medien Verschwendung von Steuergeldern vorgeworfen. Ein Facebook-User postete eine Fotomontage , der zur Folge die Uhr 7300 Euro kostet und schrieb dazu: „Alles was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss.“

Chebli konterte: „Wer von Euch Hatern (Hassern) hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex“