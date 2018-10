EU-Kommission: In Deutschland leben mehr illegale Migranten als vermutet

In Deutschland leben offenbar mehr illegale Migranten als bisher angenommen. Das geht aus einem neuen internen Bericht der Brüsseler EU-Kommission hervor.

Nach Angaben des Innenministeriums, so die Zeitung weiter, spielt der Missbrauch oder das Fälschen von Dokumenten bei der irregulären Migration weiterhin "eine beträchtliche Rolle". Insgesamt bleibe laut EU-Bericht auch das Ausmaß der Wanderungen innerhalb der Europäischen Union hoch. Einen Hinweis darauf gäben die aktuellen sogenannten Eurodac-Treffer. In dieser Datenbank werden Fingerabdrücke gespeichert, damit man feststellen kann, wo ein Asylbewerber zuerst eingereist ist und welcher EU-Staat für das Verfahren zuständig ist.

Bei Abfragen hätten die Behörden laut Bericht der EU-Kommission Mitte September allein innerhalb einer Woche 8.343 Treffer für Personen festgestellt, die zuvor bereits in einem anderen EU-Staat registriert worden waren. Vor allem bei Asylsuchenden in Frankreich (1.522 Fälle in einer Woche) und in Deutschland (1.098 Fälle in einer Woche) habe der Datenabgleich ergeben, dass Migranten davor in einem anderen Mitgliedsland schon einen Asylantrag gestellt hatten.