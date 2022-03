Bundeshaushalt für die nächsten Jahre : Regierung will bis 2026 für Klimaschutz 200 Milliarden Euro ausgeben

Berlin FDP-Chef Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck einigten sich auf diese Summe. Politiker der Grünen lobten den Verhandlungserfolg: Investitionen in die Energiesouveränität seien angesichts des russischen Angriffskrieges wichtiger denn je.

Die Bundesregierung will bis 2026 rund 200 Milliarden Euro in den Klimaschutz investieren. Darauf einigten sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) in den Haushaltsberatungen für 2022 und die folgenden Jahre, wie beide Politiker am Abend bestätigten. Diese Summe nannte Lindner auch in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Ich gehe davon aus, dass wir bis 2026 etwa 200 Milliarden Euro für Klimaschutz, Ladeinfrastruktur, Wasserstoff-Technologie, die Modernisierung der Industrie, auch die Abschaffung der EEG-Umlage, um die Menschen zu entlasten, vorsehen werden“, sagte der FDP-Chef. Er sei gespannt auf Vorschläge, das Planungsrecht zu beschleunigen, die Bürokratie abzubauen, damit diese „gewaltigen Mittel“ sinnvoll eingesetzt werden könnten.