Neue Umfrage : Mehrheit der Deutschen für SPD-Ausschluss von Gerhard Schröder

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im Juni 2019 während eines Wirtschaftstreffens in St. Petersburg Foto: AP/Vladimir Smirnov

Berlin Dreiviertel der Bundesbürger finden, das Ruhegeld des Altkanzlers solle gestrichen werden, wenn Gerhard Schröder weiter für russische Staatskonzerne arbeitet. Unter den SPD-Wählern ist die Ablehnung besonders groß.

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge den Ausschluss von Gerhard Schröder aus der SPD . Angesichts der Nähe des Altkanzlers zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" 74 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger für einen Parteiausschluss des Ex-Kanzlers aus. Bei den SPD-Wählern waren sogar 82 Prozent dieser Ansicht.

75 Prozent der Deutschen und 79 Prozent der SPD-Wähler äußerten in der Umfrage die Ansicht, dass Schröders Ruhegehalt gestrichen werden sollte, wenn er seine Spitzenjobs bei russischen Staatskonzernen nicht aufgibt.

An Schröders Weigerung, sich von Putin zu distanzieren und dessen Angriffskrieg auf die Ukraine zu verurteilen, gibt es derzeit von vielen Seiten scharfe Kritik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte Schröder in dieser Woche zu einer Niederlegung seiner Ämter bei staatlichen russischen Energieunternehmen auf. Gegen Schröder läuft in der SPD deswegen inzwischen auch ein Parteiordnungsverfahren. Daran ist der Bundesvorstand der Partei allerdings bislang nicht beteiligt.