CDU und die Folgen der Sanktionen : „Entschädigungszahlungen kann sich Staat nicht leisten“

Exklusiv Berlin Viele Unternehmen in Deutschland ächzen bereits unter den Folgen der Sanktionen gegen Russland. In der Corona-Krise gab es üppige Hilfsgelder. Die CDU betont nun, dass der Staat sich dies nicht erneut leisten könne.

Die wirtschaftlichen Folgen für deutsche Unternehmen durch die Sanktionen gegen Russland sind noch nicht gänzlich abzusehen. Aber die großen Verbände warnen bereits: Die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise werden breite Teile der deutschen Wirtschaft zusätzlich belasten. Auch gibt es schon Lieferengpässe. Was tun? Die Union schließt jetzt Entschädigungszahlungen für deutsche Unternehmen wie in der Corona-Krise aus. Sie fordert stattdessen Entlastungen.

Mit Blick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine stehe das Schlimmste noch aus, so Klöckner. Die Sanktionen würden nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigehen. „Viele werden auch in Schieflage, unverschuldet, geraten.“ Daher sei es an der Zeit, „die Belastungen der Unternehmen zu reduzieren, wenn wir sie schon nicht entschädigen können. Das gilt auch für die Vorhaben auf EU-Ebene“, betonte die Schatzmeisterin der CDU.