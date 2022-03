Landesgartenschau 2026 in Grefrath : Kosten für Laga-Bewerbung Grefraths steigen

Grefrath Der Eigenanteil der Gemeinde steigt von 2,7 auf 3,6 Millionen Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dennoch zu: Fraktionsübergreifend war die Politik der Meinung, dass sich Investitionen auf lange Sicht lohnen würden.

Die Gemeinde Grefrath hält weiterhin an ihrer Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 fest. Allerdings muss Grefrath nun eine deutlich größere Summe aufwenden, als zunächst geplant. Warum dies so ist, erklärte Christian Rast, Mitglied der Geschäftsleitung der „ift Freizeit- und Tourismusberatung“, im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss. Fakt sei, dass keine vollumfängliche Pauschalförderung in Form eines festen Betrages in Höhe von sechs Millionen zu erwarten ist. In Anlehnung an die Städtebauförderung sei mit einem Zuschuss von gerade mal 20 Prozent zu rechnen. Damit erhöhe sich der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 3,6 Millionen Euro, es müssen also weitere 891.000 Euro hinzugesteuert werden. Der Investitionshaushalt verringert sich von 14 auf 13,3 Millionen Euro.