Als Instrument für Klimaschutz? : Präsident des Bundesrechnungshofs spricht sich für allgemeine Pkw-Maut aus

Bonn Gut für das Klima? Nach der Absage des Europäischen Gerichtshofs mehren sich Vorschläge, wie die Maut doch noch kommen könnte. Auch der Bundesrechnungshof schließt sich dem Kurs des Verkehrsministeriums an.

Vergangenen Monat hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Maut in ihren geplanten Form für rechtswidrig erklärt. Dabei sollten nur ausländische Fahrer für die Nutzung der Autobahnen aufkommen, einheimische Fahrer sollten die Kosten hingegen zurückerstattet bekommen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte nach dem Urteil die Verträge mit den Betreibern des Mautsystems gekündigt. Scheller sagte nun: „Wir haben natürlich einen enormen Einnahmeausfall, wenn die Pkw-Maut nicht erhoben werden kann.“ Dem Bund entgehen durch das Maut-Aus eigentlich schon fest in der Finanzplanung bis 2023 eingeplante Einnahmen in Höhe von rund einer Milliarde Euro.