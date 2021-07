Ratingen : BUND fragt: Hat das Hochwasser die CO-Pipeline beschädigt?

Kreis Mettmann Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher soll der Frage nachgehen. Bürgerinitiativen aus sieben Städten fordern erneute Überprüfung. Sie haben Dokumentationen verschiedener Stellen eingereicht.

Die Stopp Bayer-Covestro-Pipeline Initiativen Hilden, Monheim, Langenfeld, Erkrath, Ratingen, Solingen und Düsseldorf haben Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher gebeten, die CO-Pipeline nach den Überflutungen auf Schäden zu überprüfen. Das teilt Pressekoordinator Dieter Donner aus Hilden mit. Die Gegner der Giftgas-Leitungen befürchten, sie könne beschädigt worden sein. Hierzu haben die Bürgerinitiativen beispielhaft die Dokumentation von einigen Stellen (eine in Erkrath-Unterfeldhaus und zwei in Hilden) beigefügt. „Wir halten es für zwingend, nunmehr die gesamte Gefahrenlage nochmals zu überprüfen und bis zur sicheren Abklärung auch die Planänderung – derzeit ohnehin noch im Klageverfahren – einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen“, heißt es in dem Schreiben an die Regierungspräsidentin in Düsseldorf: „Über die rechtlichen Konsequenzen sind wir derzeit noch in Kontakt mit unseren Anwälten.“