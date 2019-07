Unabhängig von Abstimmung im EU-Parlament : Von der Leyen will in jedem Fall als Verteidigungsministerin zurücktreten

Im Bundeswehroutfit wird man Ursula von der Leyen nicht mehr sehen (Archivbild). Foto: dpa/Thomas Peter

Berlin/Brüssel Bevor sich Ursula von der Leyen am Dienstag dem EU-Parlament als neue EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl stellt, hat sie am Montag angekündigt, ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin in jedem Fall aufgeben zu wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das schrieb die Ministerin am Montag auf Twitter. Sie hoffe am Dienstag das Vertrauen des EU-Parlaments zu bekommen und wolle sich ganz auf Europa konzentrieren. In ihrer Twitter-Botschaft fügte von der Leyen hinzu, sie "empfinde tiefe Dankbarkeit für die Jahre mit der Bundeswehr".

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15. Juli 2019

Von der Leyen warb zu Wochenbeginn mit neuen Angeboten um Zustimmung - vor allem von Liberalen und Sozialdemokraten. Die Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen will sie verschärfen. Zudem stellte sie sich hinter eine europäische Arbeitslosenversicherung.

Ihre Wahl zur Kommissionschefin gilt nicht als sicher. Sollte das EU-Parlament sie nicht mittragen, würde die EU in eine Krise schlittern. Von der Leyen benötigt die absolute Mehrheit von 376 der 751 Stimmen. Sowohl die europäischen Sozialisten (S&D) mit 154 Abgeordneten als auch die Liberalen (Renew) mit 108 Stimmen halten sich ihr Votum bislang offen. Wird von der Leyen gewählt, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde und die erste Deutsche nach mehr als 50 Jahren.

Kanzlerin Angela Merkel hat den Rücktritt von von der Leyen begrüßt. Der Schritt zeige, dass sich von der Leyen für eine "neue Etappe ihres Lebens" entschieden habe und mit ganzer Kraft und "Verve" für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten eintreten wolle, sagte Merkel am Montag bei einem Besuch in Görlitz. "Das freut mich. So kenne ich sie auch", fügte die Kanzlerin hinzu. Alles weitere werde man sehen, sagte Merkel sowohl mit Blick auf die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten im Europaparlament am Dienstag als auch die Neubesetzung des Postens des Verteidigungsministers in Berlin.

(felt/dpa/REU)