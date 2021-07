Plenum des Bundestages : AfD-Antrag für Hochwasser-Sondersitzung findet keine Unterstützung

Berlin Die AfD ist mit dem Antrag gescheitert, eine Sondersitzung des Plenums des Bundestages zur Unwetterkatastrophe einberufen zu lassen. Die zuständigen Ausschüsse würden sich bereits mit dem Thema befassen, heißt es in der Begründung.

Wie aus einem Schreiben an den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, hervorgeht, fand der Vorschlag bei den übrigen Fraktionen keine Unterstützung. Die Mehrheit des Parlaments sehe für eine Sondersitzung auch deshalb keine Notwendigkeit, da sich bereits die zuständigen Ausschüsse des Bundestages mit dem Thema befasst hätten, heißt es in dem Brief.