Altenstadt-Waldsiedlung : Ortsbeirat will NPD-Mann Jagsch geschlossen abwählen

Ortsbeirat will NPD-Mann Jagsch geschlossen abwählen

Altenstadt-Waldsiedlung Nach schweren Irritationen im In- als auch im Ausland scheint die Abwahl des NPD-Ortsvorstehers im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung, Stefan Jagsch, immer wahrscheinlicher.

Inzwischen hätten alle acht übrigen Ortsbeiratsmitglieder einen Abwahlantrag unterschrieben, teilte der Sprecher des CDU-Landesverbandes, Bastian Zander, am Dienstag in Wiesbaden mit. Bereits am Montag hatten sieben Beiratsmitglieder den Antrag unterzeichnet und damit die notwendige Zweidrittel-Mehrheit hergestellt. Wann die Abwahl stattfindet, steht noch nicht fest.