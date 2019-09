Abstimmung am 24. September : Mützenich schlägt Gabriela Heinrich für Vizeposten in SPD-Fraktion vor

Mützenich schlägt Gabriela Heinrich für Vizeposten in SPD-Fraktion vor

Abstimmung am 24. September

Berlin Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schlägt die Abgeordnete Gabriela Heinrich für seine Nachfolge auf dem Posten des für Außenpolitik zuständigen Vizefraktionsvorsitzenden vor.

Das sagte ein Fraktionssprecherin am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Mützenich will sich am 24. September regulär zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen - damit würde dann sein Vizeposten vakant.