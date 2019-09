Statistik der Bundesregierung : Kriminalität sinkt bei Flüchtlingen

Berlin Erneut ist die Zahl der Straftaten mit Zuwanderern unter Tatverdacht gesunken. Das bestätigt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf Anfrage der AfD.

Die Zahl der mutmaßlich von Flüchtlingen in Deutschland begangenen Straftaten ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervorgeht, registrierten die Polizeibehörden zuletzt 265.930 derartige Straftaten. Die höchste Zahl war 2016 mit fast 290.000 verzeichnet worden. Bereits 2017 hatte es einen Rückgang auf 271.171 Straftaten gegeben. Weiterhin liegen Tatverdächtige aus Syrien (25.328), Afghanistan (16.678) und dem Irak (10.225) mit weitem Abstand an der Spitze. Doch auch hier ergibt ein Vergleich mit den Vorjahren einen ständig sinkenden Trend.

In NRW bilden unter den tatverdächtigen Flüchtlingen die Syrer (5886) die größte Gruppe. Bezieht man jedoch alle nichtdeutschen Tatverdächtigen mit ein, liegen die Türken mit 19.553 weit darüber. Ähnlich verhält es sich in Rheinland-Pfalz mit 1295 syrischen Flüchtlingen und 3190 Türken. In Hessen kommen die meisten tatverdächtigen Flüchtlinge aus Afghanistan (1696). Aber auch hier waren unter den ermittelten Nichtdeutschen deutlich mehr Türken (6486) und Rumänen (5029). In NRW gab es im Bundesländervergleich mit 8,4 Prozent (von 62.900 auf 57.575) den stärksten Rückgang an Straftaten mit mutmaßlicher Täterschaft von Flüchtlingen.