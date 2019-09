Erstes Bundesland führt Ehrentag ein : Bayern führt Großelterntag ein - Feier am 13. Oktober

München Ehren- und Feiertage gibt es in Deutschland zuhauf. Jetzt hat Bayern der Riege einen weiteren hinzugefügt. Am 13. Oktober wird erstmals der Großelterntag gefeiert.

Zu Ehren der Omas und Opas in Bayern gibt es in Bayern in Zukunft einmal im Jahr einen eigenen Großelterntag. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen - auf Initiative von Ministerpräsident Markus Söder, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) nach der Kabinettssitzung betonte. „Eine wirklich sympathische und wichtige Entscheidung“, sagte Herrmann. Bayern habe nun als erstes Bundesland einen solchen Ehrentag.