Vorsitzenden-Duo und Generalsekretär gewählt : Klingbeil, Esken, Kühnert - die neue Parteispitze der SPD

Berlin Saskia Esken und der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil sollen das neue Führungsduo der SPD werden. Ein hybrider Parteitag wählte die beiden am Samstag in Berlin zu den neuen Parteivorsitzenden. Der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert soll dafür Generalsekretär der Partei werden.

Lars Klingbeil und Saskia Esken sind zur neuen SPD-Doppelspitze gewählt worden. Ein weitgehend digitaler Parteitag wählte den bisherigen Generalsekretär Klingbeil (43) am Samstag in Berlin mit 86,3 Prozent der Stimmen. Die 60-jährige Parteichefin Saskia Esken wurde mit 76,7 Prozent im Amt bestätigt. Der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert (32) wurde mit 77,8 Prozent zum neuen Generalsekretär gewählt. Die Entscheidungen müssen noch per Briefwahl bestätigt werden.